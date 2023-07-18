Медведев указал, что в бюджете нужно учесть потребности всех звеньев ОПК

По словам замглавы Совбеза, проект бюджета формируется в исключительно сложной обстановке

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку должен учитывать потребности всех звеньев оборонного комплекса. Об этом на заседании программной комиссии "Единой России" заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил", - сказал он, говоря о подготовке финансового документа.

Медведев указал, что среди важных направлений работы - привлечение кадров на оборонные предприятия. "В этом партия уже принимает и должна и дальше принимать активное участие", - обозначил задачу председатель "Единой России".

Он отметил, что регулярно проводит совещания на разных оборонных предприятиях. "Да, они получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры. Потому что рост [загрузки], что очень важно, конечно, для фронта, там в разы. По всем направлениям", - обрисовал ситуацию замглавы Совбеза.

С учетом этого Медведев предложил обсудить исполнение поручений, которые касались модернизации материально-технической базы предприятий и поиска кадров, включая подготовку специалистов в колледжах и техникумах. "Мы должны подключиться к этому более активно", - поставил задачу он.

Нужды СВО и безопасность

Медведев заявил, что бюджет РФ должен в первую очередь обеспечивать нужды СВО и безопасность. "Главный финансовый документ страны в настоящий момент создается в исключительно сложной обстановке - он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает", - отметил он.

Однако, по его мнению, нынешняя ситуация отличается от обычной. "Поэтому очевидно, что первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, в обеспечении его обороноспособности, обеспечении всех потребностей специальной военной операции. На это должны быть направлены все наши усилия", - подчеркнул председатель "Единой России".

Медведев отметил, что "задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял". "Но прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи", - повторил он.

Заместитель председателя Совбеза объяснил, что Россия сейчас "противостоит крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие государства на десятилетия вперед". "Безусловно, неукоснительный приоритет для партии - это интересы всех наших граждан", - констатировал Медведев. Председатель "Единой России" добавил, что в бюджете также должны быть предусмотрены средства для реализации положений народной программы партии.