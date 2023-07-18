Air Moldova продлила паузу в полетах до 16 августа

Причиной стали финансовые трудности авиакомпании

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Молдавская авиакомпания Air Moldova вновь отодвигает дату возобновления полетов из-за финансовых трудностей.

"Пауза в полетах продлевается до 16 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Столкнувшийся с финансовыми трудностями авиаперевозчик приостановил полеты 2 мая на две недели, однако уже в пятый раз отсрочивает возобновление деятельности. В авиакомпании отметили, что пытаются через суд добиться разрешение провести ускоренную реструктуризацию и избежать банкротства. В Air Moldova добавили, что провели переговоры с инвестором, который готовый вложить в компанию $50 млн и решить ее финансовые проблемы.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.