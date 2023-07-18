Бывший гендиректор ТМК выходит из совета директоров компании

Из состава совета директоров также выходит независимый директор компании Наталья Червоненко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Трубной металлургической компании" (ТМК) Игорь Корытько заявил о намерении выйти из состава совета директоров компании, следует из сообщения компании.

Из состава совета директоров ТМК также выходит независимый директор компании Наталья Червоненко.

"Не принимали участие в голосовании два члена совета директоров, от которых поступили заявления о добровольном выходе из состава совета директоров, - Игорь Корытько, Наталья Червоненко", - говорится в сообщении ТМК.

Ранее бывший заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов стал новым генеральным директором компании, сменив на этом посту Корытько.

ТАСС направил запрос в ТМК.

О компании

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Чехии и Казахстане. ТМК Steel Holding Limited, зарегистрированная на Кипре, владеет 90,64% компании. В свободном обращении находятся 9,36% акций производителя.