Медведев призвал как можно быстрее помочь новым регионам с реализацией социальных проектов

Зампред Совбеза РФ добавил, что они это "в буквальном смысле выстрадали"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские власти должны держать на особом контроле финансирование социально значимых проектов на новых территориях, выделять средства на такие цели регулярно и максимально оперативно. Об этом на заседании программной комиссии "Единой России" заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Особое внимание следует уделить финансированию социально значимых проектов в новых регионах России. Чего там скрывать, они эту помощь по линии партии - и, естественно, при поддержке парламента, - в буквальном смысле выстрадали. И должны получать ее регулярно и как можно быстрее", - отметил он, говоря о формировании федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Медведев добавил, что весьма серьезных бюджетных вложений требуют и некоторые другие задачи в социальной сфере, в том числе - обеспечение жильем детей-сирот по всей стране.