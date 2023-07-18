18 июля, 16:39

СМИ: кризиса после окончания зерновой сделки не будет благодаря поставкам России

По данным Corriere della Sera, экспорт зерновых из РФ близок к историческому максимуму

РИМ, 18 июля. /ТАСС/. Приостановка действия зерновой сделки не приведет к продовольственному кризису и повышению цен на зерновые благодаря достаточным поставкам из РФ.

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Как отмечает во вторник газета Corriere della Sera, экспорт зерновых из России близок к историческому максимуму.

Как пишет издание, Россия поставляет большое количество зерновых на рынок по сниженным ценам, что способствует снижению и общемировых, поэтому закончился рост цен на продовольствие, наблюдавшийся год назад. По этой причине прогноз "продовольственного апокалипсиса" ошибочен, отмечает газета. Издание также напоминает, что африканские страны не являются главными получателями украинского зерна. 

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