СМИ: кризиса после окончания зерновой сделки не будет благодаря поставкам России

По данным Corriere della Sera, экспорт зерновых из РФ близок к историческому максимуму

РИМ, 18 июля. /ТАСС/. Приостановка действия зерновой сделки не приведет к продовольственному кризису и повышению цен на зерновые благодаря достаточным поставкам из РФ.

Как отмечает во вторник газета Corriere della Sera, экспорт зерновых из России близок к историческому максимуму.

Как пишет издание, Россия поставляет большое количество зерновых на рынок по сниженным ценам, что способствует снижению и общемировых, поэтому закончился рост цен на продовольствие, наблюдавшийся год назад. По этой причине прогноз "продовольственного апокалипсиса" ошибочен, отмечает газета. Издание также напоминает, что африканские страны не являются главными получателями украинского зерна.