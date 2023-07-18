В ООН заявили, что Гутерриш изучает все пути сельхозэкспорта с Украины и из России

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик добавил, что "есть ряд идей" о том, как именно сохранить этот экспорт, но не стал давать оценку какой-либо из них

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет изучать все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предложения Киева по реализации зерновой сделки без участия РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ. "Генеральный секретарь продолжит изучать все пути обеспечения доступа к украинскому зерну, российскому зерну и удобрениям на мировом рынке", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН добавил, что "есть ряд идей" о том, как именно сохранить сельхозэкспорт из России и с Украины, однако не стал давать оценку какой-либо из них.