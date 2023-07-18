18 июля, 16:40,
обновлено 18 июля, 17:15

В ООН заявили, что Гутерриш изучает все пути сельхозэкспорта с Украины и из России

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик добавил, что "есть ряд идей" о том, как именно сохранить этот экспорт, но не стал давать оценку какой-либо из них

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет изучать все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предложения Киева по реализации зерновой сделки без участия РФ.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ. "Генеральный секретарь продолжит изучать все пути обеспечения доступа к украинскому зерну, российскому зерну и удобрениям на мировом рынке", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН добавил, что "есть ряд идей" о том, как именно сохранить сельхозэкспорт из России и с Украины, однако не стал давать оценку какой-либо из них. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, Антониу
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