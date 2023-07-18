Прибыль QatarEnergy увеличилась в 2022 году на 58%

Показатель превысил $42 млрд

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль катарской государственной компании QatarEnergy, являющейся одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), в прошлом году выросла на 58% по сравнению с 2021 годом. Это следует из финансового отчета компании, опубликованного во вторник.

Согласно документу, прибыль QatarEnergy по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась с 97,9 млрд риалов ($26,88 млрд) до 154,6 млрд риалов ($42,46 млрд). Рост прибыли, в частности, обусловлен доходами от участия в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях.

Выручка QatarEnergy в 2022 году составила 189 млрд риалов ($51,9 млрд), что на 68,7 млрд риалов ($18,87 млрд) больше, чем годом ранее. Чистый операционный доход от доли в прибыли ассоциированных компаний вырос с 645,8 млн риалов ($177,37 млн) до 1 млрд риалов ($274,65 млн), от доли в прибыли совместных предприятий - с 52,4 млрд риалов ($14,4 млрд) до 82,6 млрд риалов ($22,69 млрд).

Катар входит в тройку стран - лидеров по запасам природного газа. В конце мая генеральный директор QatarEnergy и государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что Доха планирует в ближайшие годы нарастить производство СПГ с 77 млн тонн до 126 млн тонн.