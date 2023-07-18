Медведев сообщил, что народная программа единороссов синхронизирована с госпрограммами

По словам председателя партии "Единая Россия", это должно быть учтено в бюджетных заявках

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Народная программа партии "Единая Россия" синхронизирована с различными госпрограммами. Об этом во вторник заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".

"В соответствии с теми решениями, которые были приняты на предыдущем заседании программной комиссии, координаторы направлений [народной программы] провели большую работу по синхронизации положений народной программы с параметрами различных государственных программ", - сказал Медведев.

Он отметил, что это должно быть учтено в бюджетных заявках. "Как и в прошлом году, проект бюджета с учетом всех предложений будет рассмотрен на программной комиссии перед голосованием во фракции, потом в Госдуме", - добавил он.