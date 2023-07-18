"Укрэнерго" получит гранты на $240 млн от Всемирного банка и ФРГ для закупки оборудования

Глава правления компании Владимир Кудрицкий сообщил, что деньги направят в том числе на покупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, получившего повреждения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) и правительство Германии выделят гранты на $240 млн национальной энергетической компании "Укрэнерго" на закупку различного оборудования для восстановления энергосистемы Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На закупку высоковольтного оборудования для подстанций и устройств повышения устойчивости энергосистемы будет направлено около $240 млн грантовых средств Всемирного банка и правительства ФРГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской) написал, что два соглашения об этом были подписаны компанией, Минфином и Министерством энергетики Украины с одной стороны и ВБ - с другой.

По его словам, деньги направят в том числе на покупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, получившего повреждения.

В конце июня в "Укрэнерго" сообщали, что за полгода в стране было повреждено 43% магистральных сетей. До этого украинские власти заявляли о повреждении более половины энергетических объектов страны.