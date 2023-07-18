Достичь показателя намерены, в частности, за счет реализации проекта, по которому приехавшим на работу в регион будут предоставлять различные меры поддержки

ТАСС, 18 июля. Удмуртия до 2028 года планирует привлечь в регион более 20 тыс. рабочих, рассказал во вторник в эфире телеканала "Моя Удмуртия" глава республики Александр Бречалов.

"Очень амбициозный запрос не только от ОПК, но у нас и гражданка в этом же ОПК развивается, у нас развивается сельское хозяйство, я бы даже сказал, стал малый и средний бизнес. И я думаю, что к 2027-2028 году более 20 тыс. человек должны мы привезти, заманить в Удмуртию, чтобы они здесь работали и жили. Уверен у нас все получится", - сказал Бречалов.

Он отметил, что это планируют делать, в том числе, за счет реализации проекта "Работа в Удмуртии", по которому приехавшим на работу в регион будут предоставляться различные меры поддержки. "Мы уже проговариваем дополнительную мотивацию человека из другого региона приехать в Удмуртию, а может быть из других стран. Это и льготная ипотека, и социальная ипотека, и многое-многое другое", - объяснил глава региона.

По его словам, в ближайшие дни проект представят в правительство России. "Нам очень критично важно сейчас приложить максимум усилий, чтобы развернуть трудовую миграцию в сторону республики. У нас есть для этого все возможности. Мы с большим количеством регионов России можем конкурировать по качеству жизни", - сказал Бречалов.