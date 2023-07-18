В Ленобласти после реформы 1 сентября тарифы на услуги такси могут вырасти в 1,5 раза

Представитель Общественного Совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов также спрогнозировал отток легальных водителей такси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Стоимость услуг такси для пассажиров в Петербурге и Ленобласти возрастет минимум в 1,5 раза после внедрения реформы 1 сентября, также часть перевозчиков уйдет в серую зону из-за невыгодных условий. Такое мнение высказал представитель Общественного Совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции во вторник.

"Ужесточение требований, естественно, вызовет отток и нехватку водителей и как следствие - повышение тарифов на услуги такси. Мы прогнозируем, что после 1 сентября тарифы вырастут минимум в 1,5 раза. Многое также будет зависеть от политики агрегаторов такси", - сказал он.

По мнению Белова, новый закон действительно направлен на безопасность пассажиров, но при этом о самих перевозчиках и таксомоторных компаниях никто не подумал. Около 70% водителей такси в Ленобласти работают без полиса ОСАГО для такси, поскольку в отличие от обычного полиса, который стоит около 7 тыс. рублей, полис обойдется водителю уже в 50-80 тыс. рублей, что крайне затратно. Кроме того, новый закон может привести к тому, что большая часть легальных таксистов из-за невыгодных условий будет вынуждена уйти в тень.

"Мы прогнозируем, что после 1 сентября произойдет отток легальных водителей такси. Люди будут сдавать разрешения и уходить в тень, так называемую серую зону и черный бизнес. Поскольку они не будут перекрашивать свои машины в белый цвет, 80-90% водителей такси - это частные машины и только около 10% - таксомоторные компании. Чтобы перекрасить машину или обклеить ее пленкой, необходимо потратить минимум 50 тыс. рублей, внести изменения в СТС, в ПТС и так далее, водители в Ленобласти не будут этим заниматься, им проще будет работать "в черную", - считает Белов.

Он также добавил, что существует еще и проблема с ограничением доступности к транспортным узлам, в частности агрегатор "Яндекс" монополизировал работу в петербургском аэропорту Пулково, водителям начали выдавать электронные метки для этого агрегатора, а водители других компаний теперь не могут там работать.

По словам заместителя председателя Комитета Ленинградской области по транспорту Натальи Александровой, новый законопроект предусматривает некий временной запас на адаптацию к реформе для водителей, которые получили разрешения до 1 сентября 2023 года. В течение ближайших пяти лет они могут не перекрашивать свои автомобили.

О реформе

С 1 сентября в Петербурге и Ленобласти вступают в силу новые правила перевозки пассажиров легковым такси. В числе основных требований - белый цвет кузова машин с желтой светоотражающей полосой (с возможностью нанесения логотипа перевозчика) и экологический класс - не ниже Euro-3. Эти правила будут распространяться на перевозчиков, оформивших разрешение после 1 сентября.

Кроме того, законом введен запрет на предложение услуг такси в аэропорту, на железнодорожных объектах и автовокзалах, за исключением специально отведенных для этого мест. Информация об установленных тарифах теперь будет размещаться в салоне легкового такси в виде QR-кода.