В Дмитрове инвестпроект на 3 млрд рублей получил статус регионального

В результате его реализации на территории городского округа появится новое предприятие по выпуску базальтового непрерывного волокна

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Статус регионального инвестиционного проекта (РИП) получил проект компании ЗАО "Дмитровская теплоизоляция", в рамках которого в Дмитровском округе появится новое предприятие по серийному выпуску базальтового непрерывного волокна. Присвоенный статус позволит компании в течение продолжительного времени иметь сниженную налоговую ставку на прибыль и имущество, об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Инвестиционный проект компании ЗАО "Дмитровская теплоизоляция" включен в реестр региональных инвестиционных проектов Московской области. В результате его реализации на территории Дмитровского городского округа появится новое высокотехнологичное предприятие по серийному выпуску базальтового непрерывного волокна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания планирует организовать научно-технический центр по продвижению использования базальтового непрерывного волокна - современного продукта, выигрывающего конкуренцию у стали и стекловолокна, - в таких отраслях как: ВПК, ж/д, авиационная, химическая и нефтегазовая промышленность, ЖКХ, автомобилестроение, судостроение и другие отрасли экономики.

"Производительность нового предприятия, которое планируют ввести в эксплуатацию уже в начале 2025 года, составит 5,3 тыс. тонн продукции ежегодно. Инвестиции в проект - около 3 млрд рублей. На производстве создадут свыше 150 новых рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе подчеркнули, что статус РИП, присвоенный проекту, предполагает, что для компании в течение семи лет действует пониженная ставка налога на прибыль: 10% вместо 20%. После ввода объекта в эксплуатацию для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество: до четырех лет он будет обнулен, а с пятый по седьмой год составит 1,1% вместо 2,2%.