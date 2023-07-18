18 июля, 17:57

ADNOC Gas договорилась о поставках СПГ в Индию на сумму в $7-9 млрд

Речь идет о 1,2 млн тонн сжиженного природного газа в год в течение 14 лет

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Эмиратская компания ADNOC Gas, которая является дочерним предприятием Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, заключила соглашение с Indian Oil Corporation о поставках в Индию до 1,2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник в профиле ADNOC Gas на фондовой бирже Абу-Даби.

"ADNOC Gas <…> объявила сегодня о заключении соглашения с Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) о поставках до 1,2 млн тонн сжиженного природного газа в год сроком на 14 лет", - следует из заявления. Сумма сделки составляет от $7млрд до $9 млрд, отметили в компании. 

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ИндияОАЭ
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