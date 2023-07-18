Индексы Мосбиржи и РТС 19 июля выросли на 1,27-1,5%

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТГК-1, котировки "Полиметалла", бумаги "Русснефти", котировки "Черкизово", акции "Аэрофлота", бумаги "Юнипро", котировки "Алросы"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вопреки новостному фону, который не давал большой определенности, российский рынок продолжил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,27%, до 2 954,52 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,5%, до 1 024,98 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 90,9 рубля, евро - на 0,18%, до 101,94 рубля, юань - на 0,05%, до 12,63 рубля.

"Позитив инвесторов, продолжающих заходить в рынок, связан в первую очередь с тем, что цены на акции не кажутся им перекупленными, и есть определенный потенциал в продолжении роста капитализации", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Эксперт добавил, что сегодняшний рост российского рынка проходит на фоне позитивной динамики большинства фондовых индексов по всему миру. "Тем не менее, подходя уже вплотную к новому, красивому рубежу в 3 000 пунктов, рынок имеет все шансы замедлиться и зафиксировать рост части активов", - считает он.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТГК-1 (+15,35%), котировки "Полиметалла" (+5,18%), бумаги "Русснефти" (+4,29%), котировки "Черкизово" (+3,86%), акции "Аэрофлота" (+3,83%), бумаги "Юнипро" (+3,7%), котировки "Алросы" (+3,56%). Акции "Полюса" подорожали на 2,5%.

"Бумаги ТГК-1 повышались без очевидных фундаментальных причин. В эту пятницу компания опубликует операционные результаты за II квартал 2023 года. Акции "Полиметалла" и "Полюса" шли вверх на фоне пробоя золотом важного краткосрочного сопротивления $1 980 за унцию. Закрепление выше указанной отметки может предвещать скорое тестирование $2 000 за унцию", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Русснефть" во вторник сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ в I полугодии текущего года до 12,918 млрд рублей против 6,502 млрд рублей годом ранее. Акции "Алросы" во вторник продолжали ралли предыдущих дней и поднялись до максимума с апреля 2022 года. "Во вторник стало известно, что компания планирует начать добычу на руднике "Мир" в 2032 году, мощность которого составит 3 млн карат в год, и уже в этом году приступит к реализации инвестпроекта. Кроме того, покупки в бумагах, очевидно, поддерживались надеждами на промежуточные дивиденды за 2023 год, которые, по нашим оценкам, могут составить 4,5 рубля на акцию", - добавила Кожухова. Ранее в июле в Минфине РФ также сообщили, что повышение налоговой нагрузки на "Алросу" как минимум раньше осени не обсуждается.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки VK (-1,4%), привилегированные акции "Башнефти" (-0,85%), бумаги НЛМК (-0,83%), котировки "Совкомфлота" (-0,70%), акции АФК "Система" (-0,67%). Акции АФК "Система" сегодня торговались без дивидендов за 2022 год.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 19 июля по индексу Мосбиржи - 2 925 - 2 950 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 90,5-90,8 рублей за доллар.

Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов, пара доллар/рубль- в диапазоне 89,5-92 рубля, евро/рубль - в интервале 100,5-102,5 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,7 рубля.