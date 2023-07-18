Африканский союз выразил сожаление в связи с приостановкой зерновой сделки

Председатель Комиссии союза Муса Факи Махамат призвал стороны решить все вопросы, "чтобы возобновить непрерывную и безопасную доставку зерна и удобрений с Украины и из России"

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Африканский союз сожалеет о приостановке зерновой сделки и призывает возобновить доставку зерна и удобрений из России и с Украины на мировые рынки. Об этом сообщил во вторник председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

"Я сожалею о приостановке черноморской зерновой инициативы, одним из первых сторонников которой был Африканский союз, - написал он в Twitter. - Я призываю стороны решить все вопросы, чтобы возобновить непрерывную и безопасную доставку зерна и удобрений с Украины и из России туда, где они необходимы, особенно в Африку".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.