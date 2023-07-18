Хайнань провел конференцию по сотрудничеству с бизнес-сообществом Новой Зеландии

В ходе встречи представители Управления коммерции провинции рассказали о возможностях для международного бизнеса и действующих в регионе преференциях для иностранных инвесторов

ХАЙКОУ, 18 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань совместно с новозеландской компанией Stonewood организовали конференцию по продвижению сотрудничества с предприятиями и представителями бизнеса Новой Зеландии. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

В ходе нее представители Управления коммерции провинции рассказали о тех возможностях, которые предоставляют международному бизнесу порт свободной торговли Хайнань, а также о действующих в регионе преференциальных программах для иностранных инвесторов.

Компания Stonewood была учреждена в 1999 году в Веллингтоне. Она занимается проектами в таких отраслях, как новые источники энергии, защита окружающей среды, технологии искусственного интеллекта и создание умных городов. Stonewood ведет бизнес в 18 городах Новой Зеландии.

К настоящему времени Stonewood уже создала представительство в провинции Хайнань и планирует налаживать сотрудничество между новозеландскими компаниями и портом свободной торговли.

Программа создания порта свободной торговли на Хайнане была представлена в июне 2020 года. Она предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство Китая рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.