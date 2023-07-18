Бюджет Петербурга впервые за девять лет получит доход от Юго-Западной ТЭЦ

По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 248,2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Бюджет Санкт-Петербурга впервые за девять лет пополнится доходами от принадлежащей городу Юго-Западной ТЭЦ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации после подведения финансовых итогов деятельности компании за 2022 год.

"Впервые с 2014 года АО "Юго-Западная ТЭЦ", единственным акционером которого является Санкт-Петербург, получило прибыль. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 248,2 млн рублей. Часть из них будет направлена в бюджет города в виде дивидендов", - говорится в сообщении.

"Строительство ТЭЦ, принадлежащей городу, позволило обеспечить энергией один из самых больших и быстроразвивающихся районов города - Красносельский. Сегодня Юго-Западная ТЭЦ не просто снабжает городские объекты теплом и электроэнергией, но и приносит прибыль городу", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Первую очередь станции ввели в 2011 году. Единственным акционером станции стал субъект России - Санкт-Петербург в лице комитета по управлению городским имуществом. Как сообщили в пресс-службе администрации, в марте 2021 года на ТЭЦ начался новый этап строительства, в рамках которого до 2026 года возведут два водогрейных котла - пуск первого планируется в декабре 2023 года. Его тепловую мощность задействуют для нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на юго-западе города.