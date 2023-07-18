18 июля, 18:30,
обновлено 18 июля, 18:51

Гендиректором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев

Елена Афонина/ ТАСС
Гендиректор "Данон Россия" Якуб Закриев
© Елена Афонина/ ТАСС

До него эту должность занимал Каппетти Чарли Виктор Хенрикус

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора "Данон Россия", следует из данных СПАРК.

"Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность - генеральный директор", - говорится в данных.

Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" передали во временное управление Росимущества.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. 

Теги:
РоссияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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