Гендиректором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев

До него эту должность занимал Каппетти Чарли Виктор Хенрикус

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора "Данон Россия", следует из данных СПАРК.

"Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность - генеральный директор", - говорится в данных.

Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" передали во временное управление Росимущества.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.