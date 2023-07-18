На курорте Санья в 2024 году пройдет Азиатский семеноводческий конгресс

В рамках мероприятия пройдут заседания 13 отраслевых комитетов, закрытые встречи, пресс-конференции, а также торговые переговоры

САНЬЯ, 18 июля. /ТАСС/. Южный китайский курорт Санья (провинция Хайнань) в 2024 году примет Азиатский семеноводческий конгресс. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, он будет проходить со 2 по 6 декабря 2024 года. Впервые за 19 лет конгресс будет проходить на территории Китая.

Помимо церемоний открытия и закрытия, пройдут заседания 13 отраслевых комитетов, закрытые встречи, пресс-конференции, а также торговые переговоры. Ожидается, что в конгрессе примут участие около 1,5 тыс. экспертов в отрасли семеноводства из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Организаторами конгресса являются Asia and Pacific Seed Association, а также муниципальные власти города Санья и правительство провинции Хайнань.

Провинция Хайнань является одним из ключевых регионов Китая в сфере семеноводства. В 2019 году в Санья был создан сельскохозяйственный научно-технический кластер Ячжоу. Его общая площадь составляет около 70 кв. км. В состав агропарка входит сельскохозяйственная селекционная база Наньфань: к настоящему времени ученые смогли вывести там более 20 тысяч новых сортов сельскохозяйственных культур, что составляет около 70% общенационального показателя Китая.