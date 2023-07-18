Разработавший вакцину от ковида "Институт стволовых клеток человека" сменил название

Биотехнологический холдинг теперь будет называться "Артген Биотех"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский биотехнологический холдинг "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), который совместно с компанией "Бетувакс" разработал вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Бетувакс-Ков-2", изменил название на "Артген Биотех". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с презентации по случаю ребрендинга, проходящей в Москве.

Компания во вторник представила новый фирменный стиль и сообщила о запуске сайта. Решение о ребрендинге было принято в конце июня на годовом общем собрании акционеров ИСКЧ, уточнили ТАСС в пресс-службе организации.

"С названием ["ИСКЧ"] у многих из нас связаны теплые чувства. Но теперь мы называемся "Артген биотех". <...> Зачем мы меняем название? У нас 39 тыс. акционеров, и мы хотим, чтобы наша компания стала более понятной для общества и для инвесторов. Хотим сформировать простое и правильное представление инвесторов о нашей компании, хотим помочь разобраться в нашей бизнес-модели", - сказал на презентации генеральный директор холдинга Сергей Масюк, отметив важность привлечения новых инвесторов для расширения линейки разработок и услуг.

Группа компаний "Институт стволовых клеток человека" была основана в 2003 году, напомнил он. Сейчас холдинг объединяет 13 компаний в сфере генной терапии, регенеративной медицины, генетической диагностики и консалтинга. В его портфеле - 33 разработки, 87 запатентованных технологий. В группу, в частности, входит компания "Генетико", которая занимается разработкой генетических тестов, решений для онкоскрининга и других направлений.

"Сейчас в структуре выручки ИСКЧ стволовые клетки занимают примерно четверть. Мы [в данный момент] занимаемся и вакцинами, и биомедицинскими препаратами, и генной терапией, и созданием препаратов на основе малых молекул", - уточнил Масюк.

Разработка вакцины

Основатель и председатель совета директоров холдинга Артур Исаев, выступая на презентации нового бренда, отметил, что пандемия обратила внимание инвесторов на компании в сфере биотеха.

"Пандемия заставила задуматься многих о значимости биотеха для общества в целом. <...> "Арт" - это "искусство" и "искусственный". "Ген" - это generation, "новое поколение". Наш визуальный ряд - это образ живой клетки, надежды, которую дает наука, и ее сегодняшнего расцвета", - заключил он.

Ранее ИСКЧ совместно с входящей в холдинг компанией "Бетувакс" разработал вакцину "Бетувакс-Ков-2" для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат прошел две фазы испытаний, результаты которых подтвердили его эффективность и безопасность. В июне 2023 года авторы объявили о намерении провести третью фазу испытаний для того, чтобы по ее итогам получить регистрационное удостоверение на вакцину вместо временного разрешения Минздрава на ее применение, как планировалось ранее.