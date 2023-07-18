Посол в Турции заявил о планах Украины поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии

Василий Боднар указал на создание фонда гарантирования рисков и возможности привлекать компании, которые готовы предоставить корабли для перевозок зерна

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украина предлагает наладить поставки своего продовольствия из портов страны через территориальные воды Румынии и Болгарии на фоне прекращения действия зерновой сделки, о выходе из которой заявила Россия. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар.

"Мы со своей стороны создали соответствующий фонд гарантирования рисков. У нас есть возможность привлекать <...> компании, которые готовы предоставить корабли для перевозок зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже без использования маршрута, о котором договорились [с РФ, Турцией и ООН], а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это тоже возможный вариант, чтобы минимизировать риски. Конечно, тут должна быть ответственность международного сообщества", - сказал он.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ.