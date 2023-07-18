В ведомстве подчеркнули, что прямому переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет альтернатив

СКВА, 18 июля. /ТАСС/. Секретариат ООН согласно подписанному с Россией меморандуму может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, это срок до прекращения действия документа. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Согласно пункту 6 меморандума [Россия - ООН], соглашение "будет действовать в течение 3 лет", а в случае намерения одной из сторон (России или ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за 3 месяца. Таким образом, у Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта. Это как раз те 90 дней, в течение которых генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для "дочерней" или аффилированной структуры "Россельхозбанка", как это было указано в процитированном им послании", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что прямому переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет альтернатив, попытки использовать другие каналы организации оплаты сельскохозяйственного экспорта призваны создать видимость работы в ситуации.

"Прямому переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет альтернатив - ни через маргинальный канал с JP Morgan, ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и "дочек". Все эти паллиативные меры попросту не реализуемы на практике и призваны лишь создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод", - отметили в министерстве.

В МИД также заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически обнародовал свое личное послание президенту РФ Владимиру Путину относительно судьбы зерновой сделки в последний день действия этой инициативы.

"В последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. Помимо очередного передергивания фактов о выполнении Стамбульских договоренностей, Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически обнародовал свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. К сожалению, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти - Одесса", - отметили в дипведомстве. Там добавили, что вынуждены так же публично отреагировать на этот шаг генсека организации "с изложением реальных обстоятельств дела".