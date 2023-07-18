18 июля, 20:29

Bloomberg: Турция вряд ли согласится сопровождать украинские суда после завершения сделки

По данным источника агентства, Анкара считает подобный ход слишком рискованным и не будет ставить под угрозу свой флот

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Киевским властям после завершения зерновой сделки необходимо получить поддержку Турции по вопросу военного сопровождения судов, выходящих из украинских портов, однако маловероятно, что Анкара пойдет на подобный шаг. Такой комментарий опубликовало во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

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По его сведениям, Турция считает подобный ход слишком рискованным и не будет ставить под угрозу свой флот. Вместе этого, указывает агентство, турецкие власти сконцентрируются на возобновлении зерновой сделки с участием России.

"Главная задача, которая сейчас стоит перед Украиной, - получение поддержки Турции", - приводит Bloomberg слова главы украинской компании HarvEast Holding Дмитрия Скорнякова. Агентство отмечает, что поставки украинской сельскохозяйственной продукции наземным или речным транспортом возможны, однако эти альтернативы значительно дороже морских перевозок. "Не думаю, что владельцы судов направят их в украинские порты до восстановления коридоров, это небезопасно", - заявил Bloomberg представитель ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес. 

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