Катар и Турция изучат инвестиционные возможности в сфере торговли, туризма и энергетики

Стороны также подтвердили свою готовность работать вместе, чтобы укрепить позиции в мировой экономике

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Катар и Турция договорились активизировать изучение инвестиционных возможностей в сфере экспортного финансирования, туризма и использования экологически чистых источников энергии. Об этом сообщила канцелярия эмира арабской страны шейха Тамима бен Хамада Аль Тани по итогам его встречи с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В ходе переговоров было подчеркнуто твердое стремление двух стран к углублению двустороннего сотрудничества за счет активизации торгового оборота и экономических отношений", - говорится в сообщении. "Две страны также подтвердили свою готовность работать вместе, чтобы укрепить позиции в мировой экономике. Основываясь на этом, стороны договорились активизировать работу совместных технических групп с целью определения взаимовыгодных инвестиционных возможностей, особенно в сфере экспортного финансирования, туризма, чистой энергетики и других областях, представляющих взаимный интерес", - добавила канцелярия.

Эрдоган прибыл в Катар во вторник вечером. Это его вторая остановка в трехдневном турне по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики. Ранее президент Турции посетил Саудовскую Аравию, после визита в Катар он отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил ранее телеканал TRT, по итогам поездки Эрдоган рассчитывает подписать инвестиционные соглашения с правительствами и крупными компаниями стран региона на сумму более $50 млрд.

Как отметило Катарское информационное агентство, Доха является одним из крупнейших инвесторов в турецкую экономику. В 2022 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 18%, достигнув примерно $2,2 млрд.