Путин обсудит с кабмином развитие технологий искусственного интеллекта

Докладчиками выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и глава Сбербанка Герман Греф

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ, на котором обсудит внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли экономики.

Как сообщала пресс-служба Кремля, докладчиками выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и глава Сбербанка Герман Греф.

Также на совещании будет рассмотрено несколько текущих вопросов.

Президент и технологии искусственного интеллекта

Глава государства неоднократно обращал внимание на необходимость активного использования возможностей ИИ. Так, в середине июля, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", он отмечал, что в стране нужно подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. В него, подчеркивал президент, следует включить не только программы развития алгоритмов обработки и анализа данных, но и решения в области искусственного интеллекта.

Месяцем ранее Путин принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, где призывал повсеместно внедрять и использовать новые IT-технологии, а также запускать проекты в сфере ИИ.

В феврале, оглашая послание Федеральному собранию, президент объявил о том, что с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием ИИ.

В ноябре прошлого года глава государства участвовал в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). На ней он обращал внимание на то, что нужно поощрять ученых и инженеров за прорывы в сфере искусственного интеллекта, предлагал учредить премию за достижения в этой области. При этом он подчеркивал, что развивать такие передовые технологии нужно при помощи собственных подходов, а не слепого копирования зарубежных примеров. Президент благодарил компании, которые создают базовые кафедры по искусственному интеллекту в вузах, приглашают студентов на практики и стажировки, поддерживают талантливую молодежь с помощью стипендий, а потом берут их на работу. И бизнес, и государство, подчеркивал Путин, будут и дальше создавать комфортные, привлекательные условия работы для специалистов в сфере ИИ.

Регулярные совещания

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о социально-экономическом развитии новых регионов РФ, вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, а также о региональной инвестиционной политике и реализации дорожных карт по трансформации делового климата.