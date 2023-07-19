Эксперты считают, что ЦБ РФ повысит ставку до 8% на заседании 21 июля

Основными аргументами для роста назвали ослабление курса рубля, рост потребительской активности, растущую доля импорта и темпы расходования бюджета

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на заседании в пятницу, 21 июля, после длительного перерыва повысит ставку сразу на 50 б. п. (базисных пункта), с 7,5% до 8%, считают опрошенные ТАСС эксперты. Ранее показатель оставался неизменным с сентября 2022 года или шесть заседаний подряд.

Основными аргументами для роста ставки служит динамика инфляции и обострившиеся проинфляционные факторы - ослабление курса рубля, рост потребительской активности, растущая доля импорта и темпы расходования бюджета. И, по мнению специалистов, для приведения инфляции к цели 4% в 2024 году ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимо начинать уже сейчас.

Наиболее реалистичным на предстоящем заседании 21 июля является шаг в 50 б. п., при этом часть опрошенных компаний не исключает и большего роста ставки - на 75-100 б. п. Экономисты также ждут обновленного макроэкономического прогноза ЦБ - в том числе по динамике ставки. Согласно оптимистичным ожиданиям рынка, к концу года ключевая ставка в России достигнет 8,25%, пессимистичным - 9,5%.

Инфляция ускоряется

В пользу повышения ставки играет ускорение темпов инфляции в годовом и месячном выражении. Так, на прошлой неделе Банк России опубликовал статистику по ценам в июне - они ускорились на 0,52%, что эквивалентно 6,4% в пересчете на год, отметил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. Стимулом для ужесточения ДКП служит и сохранение высоких темпов кредитования, усиление потребительской активности, а также сохранение высоких инфляционных ожиданий населения (рост в июне на 0,9 п. п., до 11,1%).

Важным фактором ускорения инфляции стало и значительное ослабление рубля. "За прошедший месяц с момента последнего заседания совета директоров Банка России рубль подешевел практически на 12% (до 91,7 руб. с 82,1 рублей за доллар)", - пояснил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. По оценкам агентства, если курс останется на текущем уровне, то эффект от его переноса в цены в следующим квартале составит 4-8%, и инфляция выйдет за целевой уровень 4%.

Ситуация усложняется снижением запасов у продавцов, а также растущей долей импорта. При этом статистика по майской деловой активности говорит об активном росте спроса, а степень использования трудовых ресурсов и мощностей приближается к естественным границам. "Такое сочетание факторов заметно повышает риски инфляции", - считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Так как денежно-кредитная политика влияет на экономику с временным лагом (по оценкам ЦБ РФ, через 3-6 месяцев), то для приведения инфляции к цели 4% в 2024 году, ужесточение ДКП необходимо начинать уже сейчас, отметил старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов. При этом эксперты сходятся во мнении, что в пятницу рост ставки на 50 б. п. наиболее реалистичен, чем на 75-100 б. п., так как в последнем случае решение банка России может помешать динамике экономического роста.

Кроме того, от агрессивного ужесточения ЦБ будет сдерживать "постепенная нормализация темпов расходования бюджета, охлаждение рынка потребительского кредитования под влиянием регулятивных ужесточений и вклад в инфляцию волатильных компонентов", - добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. При этом ужесточение условий на рынке межбанковского кредитования уже происходит и без вмешательства ЦБ, что может постепенно отразиться на депозитно-кредитном рынке, полагает специалист.

Что будет дальше?

Если еще перед июньским заседанием эксперты прогнозировали возможное окончание цикла повышения ставки, то на сегодня они практически не исключают жестких шагов регулятора. "После всем известных событий конца прошлого месяца [связанных с ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС], повлекших усиление оттока капитала и мощную волну девальвации рубля, наши оценки [уровня ключевой ставки] значительно смещаются вверх", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По мнению специалистов, чем меньше повышение ставки будет на заседании в пятницу, тем больше шагов ЦБ произведет в дальнейшем. Так, во Freedom Finance Global прогнозируют, что во II полугодии 2023 года регулятор повысит ставку от одного до трех раз, до 8,25-8,5%. В "Велес Капитал" полагают, что до конца 2023 г. ключевая ставка может достигнуть 8,5-9,5%, в банке "Русский Стандарт" - 8,75-9%, в "Цифра брокере" - 8,75-9%.

Эксперты "Финама" считают, что в отсутствие новых шоков ключевая ставка вряд ли превысит 9%, а в НРА на конец 2023 года ее ждут в районе 9,25%-9,5%.

Банки в свою очередь будут реагировать на ужесточение ДКП коррекцией своих кредитно-депозитных ставок. "Но резких движений ждать не стоит, так как частично ожидание роста стоимости денег в экономике уже заложено в банковских продуктах", - рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Что окажется во внимании ЦБ

К снижению ключевой ставки регулятор вернется не ранее второго полугодия 2024 года, так как до конца 2023 года приоритетом для него будет борьба с инфляцией, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Цель изменения ключевой ставки - купировать разрастание инфляционных ожиданий и обеспечить ценовую стабильность, а с такой волатильностью курса, как сейчас, это сделать проблематично. Поэтому и будет повышение, а фактор ужесточения ДКП априори играет за национальную валюту, то есть - за ее укрепление", - также добавил Михаил Зельцер.

По оценкам аналитиков УК ПСБ, если рубль укрепится к значениям мая - первой половины июня, регулятор может увеличить ставку до конца года максимум на 25-50 б. п., "так как инфляция в стабильных компонентах замедляется, а девальвационный эффект в случае укрепления рубля снизится". Если же курс останется на текущем уровне, ЦБ может увеличить ставку на 0,5-0,75 п. п., до 9-9,5%.

Прогнозы участников рынка на июль: