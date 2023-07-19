18 июля, 22:39

Президентом пивоваренной компании "Балтика" назначили Таймураза Боллоева

Артем Геодакян/ ТАСC
Президент компании "Балтика" Таймураз Боллоев
© Артем Геодакян/ ТАСC

Боллоев руководил "Балтикой" в период с 1991 по 2004 год

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Представитель пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев назначен ее президентом. Об этом во вторник сообщают "Ведомости" со ссылкой на распоряжение Росимущества.

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Представитель компании эту информацию подтвердил, но от развернутых комментариев отказался, пишет газета.

"Ведомости" напоминают, что Таймураз Боллоев руководил "Балтикой" в период с 1991 по 2004 год. Причины его ухода из компании не сообщались. В 2005 году он стал председателем совета директоров "БТК групп", которая занимается пошивом спецодежды. В 2012 году он был назначен ее президентом, разъясняет газета.

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (дочернее предприятие Carlsberg в ФРГ). 

Теги:
Россия
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