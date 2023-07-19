Президентом пивоваренной компании "Балтика" назначили Таймураза Боллоева

Боллоев руководил "Балтикой" в период с 1991 по 2004 год

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Представитель пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев назначен ее президентом. Об этом во вторник сообщают "Ведомости" со ссылкой на распоряжение Росимущества.

Представитель компании эту информацию подтвердил, но от развернутых комментариев отказался, пишет газета.

"Ведомости" напоминают, что Таймураз Боллоев руководил "Балтикой" в период с 1991 по 2004 год. Причины его ухода из компании не сообщались. В 2005 году он стал председателем совета директоров "БТК групп", которая занимается пошивом спецодежды. В 2012 году он был назначен ее президентом, разъясняет газета.

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (дочернее предприятие Carlsberg в ФРГ).