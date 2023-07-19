Российские банки могут обязать контролировать операции с драгоценными металлами

По информации "Известий", операции с драгметаллами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские власти могут обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля, в которых говорится, что соответствующий законопроект разрабатывается Минфином РФ и Росфинмониторингом.

Операции с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег, пишет газета. Согласно закону об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями, а в случае выявления угрозы отмывания средств такая информация направляется в правоохранительные органы, отмечается в материалах, как пишут "Известия".

На текущий момент Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают совместно законопроект об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами. В документах парламента говорится, что этот шаг позволит сократить теневой оборот в отрасли, добавляют "Известия". Информацию газете подтвердили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко. Там также указали, что инициатива проходит необходимые процедуры для подготовки к внесению в кабмин.

Газета запросила соответствующие финансовые организации. Так, в ПСБ отметили, что при обслуживании клиентов в рамках таких сделок собирается комплект документов о поставщике, а также сведения об учете контрагента в Федеральной пробирной палате. В ВТБ сообщили, что операции с драгоценностями отражаются в банковских системах, а информацию об их происхождении кредитные организации получают из ответов клиентов.

"Известия" также направили запрос в Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ. Об ответах пока не сообщается.