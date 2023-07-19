Kaspersky с начала года предотвратил свыше 1,3 млн фишинговых атак по теме криптовалют

В частности, предотвращались попытки перехода российских пользователей по скам-ссылкам, пояснили в компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Интерес к цифровой валюте продолжает расти, а криптокошельки остаются привлекательной целью для мошенников, сообщили ТАСС в "Лаборатории Касперского". Так, в период с января по июнь 2023 года компания предотвратила более 1,3 млн фишинговых атак в России по этой теме.

Компания поясняет, что предотвращены были попытки перехода российских пользователей по фишинговым и скам-ссылкам - все они связаны со сферой криптовалюты. Данные, изученные аналитиками "Лаборатории", анонимизированные.

Рост популярности "крипты" подтверждает и эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Роман Деденок. По его словам, в связи с этим необходимо сохранять бдительность, принимая надежные меры безопасности для защиты цифровых активов.

Например, как уточнили в компании, в июне 2023 года ею было обнаружило и заблокировано почти в 1,5 раза больше мошеннических писем, нацеленных на владельцев криптовалюты в России, чем месяцем ранее. Здесь "Лаборатория Касперского" не привела более детальную статистику.