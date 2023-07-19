Япония и Великобритания совместно разработают реактор АЭС нового типа

Его планируют ввести в эксплуатацию в начале следующего десятилетия

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Группа исследователей из Японии и Великобритании начнут совместную разработку высокотемпературного газового реактора АЭС нового типа, ввод в эксплуатацию которого планируется в начале следующего десятилетия. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri.

Высокотемпературные газовые реакторы обладают большей устойчивостью в сравнении с предыдущими аналогами, для их охлаждения не требуется вода. Однако им необходимо специальное топливо, разработка которого будет поручена японской стороне. Ожидается, что знания, полученные в ходе исследований в рамках возглавляемого Великобританией проекта, впоследствии будут использованы в Японии при создании собственных реакторов нового типа, которые могут стать перспективными источниками энергии.

24 мая газета Nikkei проинформировала, что 13 японских компаний инвестировали около $80 млн в стартап британской фирмы Core Power, занимающийся созданием плавучей АЭС.