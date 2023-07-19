Спортшколы Приморья получат 30 белорусских автобусов

Они будут возить детей на соревнования

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Приморья за счет краевого бюджета закупят 30 автобусов, произведенных в Белоруссии, для муниципальных спортивных учреждений и детско-юношеских спортшкол, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Один из проблемных вопросов - отсутствие автобусов для поездок муниципальных спортивных сборных команд к месту проведения краевых соревнований. Губернатор Приморского края принял решение о централизованном приобретении транспортных средств для спортсменов не позднее 1 сентября текущего года", - сообщил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов на встрече с тренерами и руководителями спортивных учреждений Чугуевского округа, его процитировала пресс-служба.

Министерство физической культуры и спорта Приморья собрало заявки от муниципальных образований на приобретение транспортных средств для перевозки воспитанников спортивных школ. Финансирование на покупку автобусов направили из краевого бюджета.

Планируется, что автобусы из Белоруссии должны прибыть в Приморье до конца августа, чтобы с началом учебного года и нового спортивного сезона дети могли совершать организованные поездки на различные краевые и межмуниципальные турниры.

Подготовка спортивного резерва и спортсменов, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, - одна из задач регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Благодаря федеральному проекту с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ.