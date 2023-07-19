В России сумма торгов по 223-ФЗ выросла во втором квартале 2023 года на 28%

Она составила 2,58 трлн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Общая сумма торгов на закупках, опубликованных в России в рамках закона № 223-ФЗ (регулирует закупки для отдельных юридических лиц), по итогам второго квартала 2023 года составила 2,58 трлн рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании "Контур. Торгов", имеющемся в распоряжении ТАСС.

С апреля 2022 года госкорпорации начали публиковать закупки в закрытых секциях. К настоящему времени впервые появилась возможность полноценно сравнить показатели второго квартала 2023 года с прошлогодними.

"В апреле, мае и июне этого года по сравнению со вторым кварталом 2022 года количество размещенных закупок компаний с госучастием по 223-ФЗ снизилось на 6,4% - с 405 055 до 379 145. Сумма торгов наоборот повысилась на 28% - с 2,01 трлн рублей до 2,58 трлн рублей", - рассказал эксперт "Контур. Торгов" Василий Данильчик.

Отраслями с наибольшим количеством опубликованных закупок по 223-ФЗ стали строительство и ремонт (85,3 тыс.), оказание услуг, в том числе образовательных, охранных, исследовательских, банковских, по аренде гостиниц, коммунальных, страховых (84,7 тыс.) и оборудование, электрооборудование, обслуживание (56 тыс.), отмечается в исследовании. Среди федеральных округов по количеству закупок лидируют Центральный (121,5 тыс.), Приволжский (64,9 тыс.) и Уральский (50,5 тыс.).

О закупках по 223-ФЗ

Закупки по № 223-ФЗ - это закупки товаров, работ или услуг, при которых отбор лучшего предложения идет по конкурсу. Законом определены только рамки, в пределах которых заказчик может устанавливать свои правила. Заказчиками в таких закупках выступают госкомпании, субъекты естественных монополий, госкорпорации, в которых доля участия государства 50% и другие.