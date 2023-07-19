Малый бизнес РФ в рознице в I полугодии чаще всего открывал магазины одежды и продуктов

На втором и третьем месте - магазины "у дома" и специализированные продуктовые лавки, говорится в исследовании компаний "Эвотор" и "Деловая среда"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Малый розничный бизнес в России в первом полугодии 2023 года чаще всего открывал магазины одежды и продуктов, сообщили ТАСС в IT-компании "Эвотор".

По данным исследования этой компании и IT-компании "Деловая среда", в первом полугодии сфера розничной торговли осталась самой популярной для всех, кто регистрирует свой бизнес в России.

"Самым распространенным для открытия розничным бизнесом стали магазины одежды. На втором и третьем месте - магазины "у дома" и специализированные продуктовые лавки", - рассказали в "Эвоторе". Так, в январе - июне текущего года в розничном сегменте малого бизнеса на первый вид бизнеса пришлось 12% от всех новых точек, на второй - 9%. Доля специализированных продуктовых лавок в новых открытиях - 6%. На киоски с уличной едой пришлось 5% открытий, на цветочные магазины - 4%. Среди других популярных сегментов для начала работы малого и среднего бизнеса - пивные магазины, кофейни, табачные лавки, магазины автотоваров, гостиницы (по 3% открытий). На столовые, кафе, мясные лавки, хозяйственные магазины пришлось по 2% открытий.

По данным "Деловой среды", среди тех, кто в 2023 году открыл дело в сфере розничной торговли, порядка 49% пришлось на молодежь (18-35 лет). Исполняющий обязанности гендиректора АО "Деловая среда" Алексей Грищенко отметил, что розничная торговля традиционно возглавляет десятку самых востребованных сфер для открытия нового бизнеса в России. "В первом полугодии 2023 года на ее долю пришлось порядка 30%, то есть, по сути, каждый третий предприниматель начал свое дело, чтобы заниматься розницей", - сказал Грищенко, слова которого привели в пресс-службе "Эвотора".

Директор по маркетингу "Эвотора" Наталья Сергиенко отметила, что в первом полугодии заметен рост предпринимательской и покупательской активности. "Растет количество новых открываемых точек, число совершаемых покупок, средний чек и, соответственно, обороты МСБ. Средняя выручка предприятия в малом бизнесе, по нашим данным, увеличилась за полгода на 12% к прошлому году, а средний чек - на 9%", - добавила она.

Для исследования использовались данные смарт-терминалов "Эвотор": средний чек, средняя выручка на терминал, распределение новых зарегистрированных касс с продажами по сегментам. "Эвотор" - IТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. "Деловая среда" - дочерняя компания Сбера, платформа сервисов и информации для предпринимателей.