В Оренбуржье в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию завод по обогащению каолина

Инвестор подбирает земельный участок для строительства предприятия

ТАСС, 19 июля. Строительство завода по обогащению каолина на востоке Оренбуржья планируется завершить в 2024 году, сообщили ТАСС в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

"ООО "РИФ-Микромрамор" с декабря 2021 года владеет лицензией на разведку и добычу каолина в Домбаровском районе Оренбургской области. <…> В настоящее время инвестор подбирает земельный участок, наиболее подходящий по имеющейся инфраструктуре для размещения предприятия". Начало строительства запланировано на текущий год, ввод производства в эксплуатацию - в 2024 году", - сказали в профильном министерстве.

В апреле текущего года строительство предприятия включили в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 100 тыс. тонн, затем этот объем планируется увеличить до 300 тыс. тонн. По соглашению, заключенному между правительством региона и "РИФ-Микромрамор", инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей.

Ранее региональные власти сообщали, что строительство планировалось начать в 2022 году, затем оно перенеслось на весну 2023 года.