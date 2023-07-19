Россияне стали чаще покупать обогреватели из-за холодной погоды в июле

В Белгородской и Брянской областях рост продаж вырос в 3 и 2,5 раза соответственно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Жители российских регионов, в которых в июле отмечалась холодная дождливая погода, увеличили спрос на климатическую технику для обогрева квартир и домов, сообщили ТАСС представители маркетплейсов.

"В июле 2023 года из-за более холодной и дождливой погоды, чем это было в прошлом году, жители Центральной России действительно стали чаще приобретать различную климатическую технику для обогрева квартир и дачных домов. С 7 по 13 июля покупатели из этого региона приобрели на Wildberries на 150% больше обогревателей, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

Кроме того, повысился спрос на одеяла (плюс 185%) и коврики с подогревом (плюс 260%), а также на одежду и обувь для защиты от дождя. "Резиновых сапог за последнюю неделю приобрели на 77% больше, чем в прошлом году, а дождевиков - на 75%", - отметили в компании.

В Ozon также отметили, что с приходом дождей в центральную часть страны россияне проявили большой интерес к климатической технике, предназначенной для обогрева помещений. "На маркетплейсе Ozon с 10 по 13 июля выросли продажи обогревателей и тепловентиляторов - на 27% относительно 3-6 июля", - рассказали в пресс-службе.

Самый большой рост продаж обогревателей зафиксирован в Белгородской и Брянской областях - в 3 и 2,5 раза соответственно.

"Тем не менее, несмотря на прохладную погоду, на маркетплейсе Ozon отмечается повышение спроса на кондиционеры, сплит-системы и охладители воздуха - на 36% за аналогичный период. Больше всего кондиционерами интересуются жители Тамбовской области - там зафиксирован рост продаж в 4 раза", - добавили в компании.