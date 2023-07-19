Рынок решений для повышения киберграмотности в России вырастет в четыре раза к 2027 году

Его объем достигнет 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рынок решений для повышения киберграмотности сотрудников должен вырасти в четыре раза к 2027 году. Его объем достигнет 2,4 млрд рублей, сообщили ТАСС в компании МТС Red ("дочка" группы МТС, занимающаяся кибербезопасностью).

Аналитики подсчитали, что уже в 2023 году объем рынка достигнет 600 млн рублей. Среди драйверов сегмента - простая измеримость эффективности решений этого класса, так называемых security awareness, что упрощает обоснование бюджетов на их закупку. Согласно прогнозу МТС, благодаря этому, а также другим факторам рынок подскочит до 2,4 млрд рублей уже к 2027 году.

"Дополнительным фактором развития рынка является ужесточение требований регуляторов к защите данных граждан от утечек - одного из наиболее распространенных последствий успешных фишинговых атак", - сообщили в МТС Red. Роста объема фишинга сам по себе также является драйвером.

Динамику этого рынка в России аналитики соотнесли с мировой, приведя данные исследовательских компаний Gartner и Global Market Estimates. Согласно им, глобальный рынок ежегодно прирастает на 45%, в 2023 году - $3 млрд, а к 2027 году прогноз показывает уже $12 млрд. Развитие в мире также обусловлено ростом фишинга.

Российский рынок состоит из двух основных сегментов, пояснили в МТС Red: разработчики (около 70%) и сторонние поставщики их решений (интеграторы, сервис-провайдеры и дистрибьюторы, около 30% рынка). В ближайшие три года изменение расстановки сил между ними не ожидается.

"Однако можно ожидать изменений в распределении долей рынка между ключевыми разработчиками", - считают в компании. Как пояснил руководитель направления бизнес-анализа МТС Red Савва Ливчин, преимущество будет у тех вендоров, которые смогут предложить рынку и зрелое, и гибкое в плане лицензионной политики решение.