РБК: компании в "русских офшорах" смогут получить новые льготы по налогам

Как сообщил изданию источник, соответствующий документ рассмотрен на площадке аппарата правительства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разработал проект о налоговых изменениях, которые расширят возможности компаний при переезде в "русские офшоры" на островах Октябрьский и Русский. Об этом сообщает РБК в среду со ссылкой на документ с поправками к законопроекту о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов (САРов), ранее внесенному группой сенаторов и принятому в первом чтении в мае.

Как сообщил РБК источник, близкий к кабмину, документ рассмотрен на площадке аппарата правительства. Издание направило запрос в Минфин.

Предложенные министерством поправки можно поделить на две группы. Первая уточняет порядок получения статуса международной холдинговой компании (МХК) для получения преференций режима САР. Вторая устанавливает новые налоговые льготы для резидентов со статусом МХК. В частности, расширяется круг организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенное за рубежом, а также на применение нулевой ставки подоходного налога на дивиденды от иностранных организаций.

Одна из поправок касается применения для целей налогообложения в России черного списка офшоров, который составляется Минфином. Нулевую ставку налога на дивиденды можно использовать, только если их плательщик - иностранная компания не зарегистрирована в стране из этого перечня Минфина, отмечает РБК.

Новая поправка предусматривает фиксацию для целей налогообложения дивидендов в САР списка по состоянию на 1 марта 2022 года, то есть до масштабного пополнения его недружественными государствами. В таком виде перечень можно будет применять до конца 2026 года.

Кроме того, поправки уточняют условия для приобретения статуса МХК резидентом "русского офшора". В частности, продлевается право предоставления документов и сведений (финансовая отчетность, аудиторское заключение) для МХК, зарегистрированных в САР до конца 2023 года вместо конца 2022 года. Среди поправок есть норма, которая потенциально ограничивает переезд российских компаний в САР, такое право отечественные компании получили в 2022 году. Она коснется организаций, которые переезжают в спецрайоны из городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), добавляет издание.