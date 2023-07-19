В Госдуме предложили продать на аукционах купленные для госнужд иномарки

Вице-спикер Думы Владислав Даванков пояснил, что государственные органы и бюджетные учреждения до сих пор закупают такие автомобили

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Росимущества Вадиму Яковенко, в котором предлагает организовать распродажу на открытых аукционах закупленных для государственных и муниципальных нужд иномарок производства недружественных стран. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В письме Даванков пояснил, что государственные органы и бюджетные учреждения до сих пор закупают такие автомобили.

"Очевидно, что замена парка автомобилей для государственных и муниципальных нужд потребует выделения дополнительных расходов бюджетов. В этой связи представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими, депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации", - указал парламентарий.

Он также попросил главу Росимущества поручить профильным управлениям агентства оценить размер доходов бюджетной системы РФ за счет распродажи иномарок и целесообразность организации аукционов в течение 2023 года при одновременной закупке для государственных и муниципальных нужд отечественных автомобилей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных только автомобили отечественного производства. С таким предложением он обратился к парламентариям, комментируя слова главы Минфина РФ Антона Силуанова о готовности закупать для нужд ведомства российские автомобили.