Нанкинский сельскохозяйственный университет создал на Хайнане аграрную научную ассоциацию

По данным газеты "Санья жибао", новая организация займется укреплением контактов между профильными вузами и исследовательскими центрами КНР и других стран

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Нанкинский сельскохозяйственный университет (НСУ, Восточный Китай) на этой неделе создал Азиатскую аграрную научно-образовательную инновационную ассоциацию в городе Санья на Хайнане. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, новая организация займется укреплением контактов между профильными вузами и исследовательскими центрами КНР и других стран. Параллельно она будет налаживать связи с международными структурами, курирующими сотрудничество в области науки и образования. Предполагается, что подобная деятельность позволит привлечь больше профессиональных специалистов в области современного сельского хозяйства, востребованных в процессе развития Хайнаньского порта свободной торговли.

Как прокомментировал проректор НСУ Ху Фэн, появление подобной ассоциации - важное событие, благодаря которому в Санья ускорится формирование инновационного аграрного кластера, нацеленного на решение проблем регионального уровня в области сельского хозяйства. Ожидается, что эта организация позволит объединить многосторонние усилия и более эффективно противостоять общим вызовам.

"Мы используем наукоград (инновационная зона "Ячжоувань" в Санья - прим. ТАСС) как базу и экспериментальную площадку, укрепим основу для сотрудничества Санья с Юго-Восточной Азией", - подчеркнул Ху Фэн. Он выразил надежду, что китайские аграрные технологии получат более широкое распространение, а при реализации совместных научно-исследовательских программ будут созданы новые инновационные продукты, будет подготовлено больше местных квалифицированных специалистов в области передового сельского хозяйства.

Управление наукограда "Ячжоувань" выразило уверенность, что новая организация станет "важной силой по формированию инновационной платформы порта свободной торговли в области семеноводства". "Вместе с членами ассоциации мы окажем поддержку развитию крупного центра системных исследований в области тропического сельского хозяйства", - сообщило ведомство.

Санья играет ключевую роль в программах селекции, семеноводства и внедрения передовых международных методов ведения сельского хозяйства КНР. Местные проекты ежегодно привлекают внимание нескольких сотен научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С этими важными разработками была тесно связана судьба ведущего китайского селекционера Юань Лунпина (1930-2021), который в течение более чем 50 лет регулярно приезжал туда зимой.