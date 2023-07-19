Генеральным директором ЧМК назначен Алексей Толстиков

На этой должности он сменил Анатолия Щетинина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Директор производственной службы Челябинского металлургического комбината (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел") Алексей Толстиков сменил на посту генерального директора Анатолия Щетинина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе предприятия.

"Мы благодарны Анатолию Петровичу Щетинину за его вклад в работу одного из ведущих предприятий группы. Он сильный и опытный управленец, истинный профессионал металлургической отрасли. <…> Мы рады приветствовать в должности генерального директора ЧМК Алексея Николаевича Толстикова. Весь его трудовой путь связан с Челябинским металлургическим комбинатом, он досконально знает все производственные процессы", - цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "Мечел" Олега Коржова.

По данным пресс-службы, Толстиков с 2001 по 2012 год работал в различных должностях в кислородно-конвертерном цехе комбината, прошел путь от разливщика стали до заместителя начальника цеха. С 2012 по 2016 год был начальником кислородно-конвертерного цеха. Ранее он с отличием окончил физико-металлургический факультет Южно-Уральского государственного университета, а также Уральскую академию государственной службы.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей.

"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется на внутренний и зарубежные рынки. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.