В Индии рассчитывают на скорейшее разрешение разногласий по зерновой сделке

Как отметила постпред страны в ООН Ручира Камбодж, Индия по-прежнему обеспокоена конфликтом на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Индия поддерживает усилия ООН по продолжению зерновой сделки и рассчитывает на скорейшее преодоление разногласий по ней. Об этом в среду заявила постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж.

"Мы обеспокоены последними событиями в регионе, которые не способствуют достижению мира и стабильности. Добавлю здесь, что Индия поддерживает усилия генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по продолжению зерновой сделки и надеется на скорейший выход из сложившегося тупика", - заявила Камбодж, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Она также отметила, что Индия по-прежнему обеспокоена конфликтом на Украине и считает, что его урегулирование возможно только дипломатическим путем. "Мировой порядок, которому мы все привержены, основан на международном праве, Уставе ООН и уважении территориальной неприкосновенности и суверенитета всех государств. Эти принципы необходимо соблюдать без исключений. Поэтому диалог - единственный способ разрешения споров, как бы нелегко это ни выглядело. Путь к миру требует от нас держать открытыми все возможности для дипломатии", - заявила Камбодж.