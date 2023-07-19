Акции Microsoft выросли на 4% после публикации цены подписки на генеративный ИИ Copilot

Стоимость подписки составит $30 в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Акции Microsoft во вторник выросли на 4% после публикации корпорацией стоимости подписки на генеративный искусственный интеллект (ИИ) Copilot, разработанный компанией для помощи пользователям ее офисных приложений. Об этом свидетельствуют данные торгов на американской фондовой бирже NASDAQ.

На закрытии торгов ценные бумаги корпорации торговались на отметке $359,49 за акцию. Как уточнил в ночь на среду американский телеканал CNBC, это "самое высокое значение с начала года". Взлет котировок произошел на фоне новостей о том, что стоимость подписки на ИИ-сервис Copilot в среде офисных программ Microsoft 365, куда входят такие популярные приложения, как Word, Excel и Teams, составит $30 в месяц.

Телеканал отмечает, что пользователи Copilot смогут использовать сервис для "подготовки презентаций, получения подсказок при написании документов, автоматического составления отчетов по итогам онлайн-совещаний и сортировки входящих электронных сообщений". Сейчас ИИ-помощник проходит стадию тестирования, ранний доступ уже получили компании General Motors и Goodyear. Американская корпорация пока не анонсировала конкретную дату, когда сервис станет доступен для широкого круга пользователей.