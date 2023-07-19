Роскомнадзор сообщил, что в работе систем связи 6G задействуют искусственный интеллект

Как отметили в ведомстве, отличительной особенностью систем шестого поколения также станут вычислительные сервисы и сервисы передачи данных

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международный союз электросвязи завершил разработку рекомендации, которая определяет облик системы подвижной связи шестого поколения IMT-2030. В ее работе будет задействован, в том числе искусственный интеллект, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора в среду.

В июне 2023 года в Женеве представитель подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" принял участие в собрании Рабочей группы 5D Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи. По итогам мероприятия была завершена разработка рекомендации, определяющей облик системы подвижной связи шестого поколения IMT-2030. Согласование детальных технических требований к IMT-2030 завершится уже к 2027 году, а процесс стандартизации - к 2030 году.

"При реализации радиоинтерфейса системы IMT-2030 будут широко использоваться технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, в том числе для устранения взаимных недопустимых радиопомех. Радиосеть, основанная на искусственном интеллекте, позволит реализовать интеллектуальную обработку данных и предоставление ресурсов по запросу", - рассказали в ведомстве.

С помощью технологий дополненной и смешанной реальностей будет создаваться эффект погружения человека в искусственно созданную среду и обеспечиваться насыщенный интерактивный видеоряд. Кроме того, будут использоваться связь для обеспечения мультисенсорного телеприсутствия и голографическая связь, отмечают в Роскомнадзоре.

Отличительной особенностью систем шестого поколения также станут вычислительные сервисы и сервисы передачи данных. Обработка данных будет осуществляться вблизи их источников для уменьшения времени ожидания ответа, снижения затрат на передачу данных, повышения энергоэффективности и конфиденциальности. "Система обеспечит возможность беспроводной связи между устройствами со сверхбольшой пропускной способностью при сверхточном позиционировании и малой задержке передаваемых сообщений. Для достижения очень высокой пропускной способности в условиях воздействия радиопомех могут быть использованы усовершенствованные методы модуляции и кодирования", - добавили в РКН.

Основная цель разработки системы IMT-2030 - это преодоление цифрового неравенства в максимально короткие сроки путем предоставления каждому человеку повсеместного широкополосного доступа к социально значимым услугам связи по доступным тарифам. В частности, система IMT-2030 будет обеспечивать высокую пропускную способность и предоставлять широкий спектр услуг, со скоростью передачи данных до нескольких Гбит/с. "Для функционирования системы будет использоваться широкий частотный диапазон от 1 ГГц до субтерагерцевого диапазона (100-300 ГГц), освоение которого позволит обеспечить сверхвысокую скорость в локальных районах", - пояснили в ведомстве.