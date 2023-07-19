19 июля, 06:46

В Москве предпринимателям помогут адресно подобрать меры поддержки

Эксперты ГБУ "Малый бизнес Москвы" предоставят актуальную информацию об источниках финансирования для конкретных видов деятельности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты помогут московским предпринимателям подобрать меры поддержки и составить алгоритм действий. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Порядок поиска подходящих мер финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства в Москве стал еще проще. Теперь представители столичного бизнеса могут получить рекомендации по привлечению средств в рамках персональной консультации", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что актуальную информацию об источниках финансирования для конкретных видов деятельности предоставят эксперты ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"Консультации будут полезны как действующим, так и новым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Профильные специалисты помогут адресно подобрать меры поддержки и составят четкий алгоритм действий для их получения", - приводятся в тексте слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Как уточнили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития, в 2022 году городские субсидии и гранты получили 2,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, льготные кредиты оформили около 8 тыс., поручительством Московского гарантийного фонда воспользовались 2,7 тыс. предприятий. 

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