ФАС усилит контроль за ростом тарифов в регионах

Антимонопольная служба предлагает наделить территориальные органы ведомства полномочиями по внеплановым выездным и документарным проверкам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует усилить контроль за ростом тарифов в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба разработала проект постановления правительства РФ, который позволит расширить охват контрольной деятельности и более эффективно реагировать на необоснованный рост тарифов", - отмечается в сообщении.

Документ предлагает наделить территориальные органы антимонопольного ведомства полномочиями по внеплановым выездным и документарным проверкам.

При этом результат такой проверки и решения о применении мер административного реагирования, пояснили в службе, по-прежнему будет приниматься специальной комиссией ФАС России для формирования единообразной практики правоприменения.

Кроме того, проект постановления предусматривает сокращение сроков проведения проверки, направленное на повышение оперативности проводимых контрольных мероприятий. Общий срок предлагается сократить на 10 рабочих дней.

"Принимаемые меры направлены на повышение контроля за экономической обоснованностью тарифов", - подчеркнули в пресс-службе.