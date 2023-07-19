В Госдуму внесли законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок

По словам члена Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, чаще всего пользователи попадают в "подписочные ловушки" из-за отсутствия уведомлений от сервисов о продлении подписки или ненадлежащего их содержания

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Законопроект, который предлагает ряд изменений в закон "О защите прав потребителей" и направлен на защиту прав пользователей, у которых есть онлайн-подписки, внесен в Госдуму. Об этом рассказал журналистам один из авторов законопроекта, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин ("Единая Россия").

Как показывает практика, в пятой части случаев потребители не получают от компаний уведомления о наличии подписки и снятии средств за нее, а сами компании при этом ссылаются на отсутствие такой обязанности, оставляя россиян в уязвимом положении, указывает депутат. Чаще всего пользователи попадают в "подписочные ловушки" из-за отсутствия уведомлений от сервисов о продлении подписки или ненадлежащего их содержания. Кроме того, в некоторых случаях пользователь просто не может найти способ отписаться, так как компании делают этот путь сложным с технической стороны, отметил Немкин.

"Исходя из этого мы предложили закрепить в российском законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на ту платформу, где можно отказаться от подписки. При этом сам механизм отказа не должен быть усложнен. Роскомнадзор, в частности, предлагаем наделить полномочиями по контролю за тем, чтобы информация о способах отписки была корректно прописана на сайте того, кто предоставляет услугу", - рассказал он.

Еще одна новелла запрещает торговым площадкам списывать деньги с карт, данные о которых были удалены из личного кабинета до момента приобретения товара. "В будущем мы планируем добиться на законодательном уровне того, чтобы платформы обязательно удаляли такие данные пользователей. Однако на нынешнем этапе предложили закрепить законодательно полномочия Роспотребнадзора по контролю за тем, чтобы площадки списывали деньги с карт покупателей исключительно с их согласия, предварительно уведомив", - пояснил депутат.

В случае его принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2024 года - это даст бизнесу время для адаптации к новым требованиям. При этом предлагаемые изменения не должны сказаться на бизнесе добросовестных компаний, так как большинство из них уже сегодня выполняют их и без требований со стороны закона, подчеркнул Немкин. "По этой же причине законопроект не предусматривает административной ответственности за нарушения. Однако она может быть установлена позднее по итогам мониторинга исполнения новых норм", - заключил он.

По его данным, годовая выручка от подписок на цифровой контент в России сегодня достигает 180 млрд рублей.