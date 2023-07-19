Поставки продукции "Белаза" в Россию в 2023 году вырастут на 38%

Как отметил гендиректор компании Сергей Никифорович, Кемеровская область получит около 400 карьерных самосвалов

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Компания "Белаз" увеличит поставки собственной продукции в Россию в 2023 году на 38%. При этом Кемеровская область получит около 400 карьерных самосвалов, сообщил ТАСС генеральный директор "Белаза" Сергей Никифорович во время поездки в Кузбасс в среду.

"Если брать в целом Российскую Федерацию, у нас в этом году плюс 38% по отношению к прошлому году объем реализации нашей техники. Так, мы приближаемся к цифре 760 карьерных самосвалов", - сказал Никифорович.

Он также добавил, что Кемеровская область является основным покупателем продукции компании. Так, за год планируется поставить около 400 карьерных самосвалов, что примерно на 5% больше, чем в прошлом году. "Основные покупатели - это угольные компании "Кузбассразрезуголь", "Междуречье", "Стройсервис", "СДС-уголь" и другие", - добавил Никифорович.

Ранее компания "Белаз" договорился с "Кузбассразрезуглем" о первых в России поставках 220-тонных самосвалов с дизельным двигателем российского производства от "Коломенского завода", который заменит в карьерной технике импортные аналоги.

ОАО "Белаз" - управляющая компания "Белаз-холдинга", один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Она также выпускает и другое оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей. Предприятие расположено в городе Жодино Минской области.