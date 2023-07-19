Совет директоров Whoosh может принять решение по дивидендам за 2022 год в октябре

В компании подчеркнули, что по состоянию на 30 июня ожидают показатель "чистый долг/ EBITDA" на уровне менее 1,5x

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh может принять решение по выплате дивидендов за 2022 год в октябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Ожидается, что совет директоров ПАО "Вуш холдинг" примет решение о выплате дивидендов в октябре", - рассказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что в соответствии с дивидендной политикой компании рекомендуемый размер выплат в этом случае составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года. "Сумма скорректированной чистой прибыли по МСФО за второе полугодие 2022 года составила 1 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 будет раскрыта в соответствующей отчетности. За тот же период 2022 года чистая прибыль составила 0,4 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что по состоянию на 30 июня 2023 года ожидают показатель "чистый долг/ EBITDA" на уровне менее 1,5x. Прогноз сделан на основе проекта финансовой отчетности компании за первое полугодие 2023 года, раскрыть которую планируется в августе.