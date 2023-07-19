В Twitter можно будет публиковать статьи и книги

Илон Маск не пояснил, когда именно будет запущена возможность публиковать статьи

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Пользователи социальной сети Twitter вскоре смогут публиковать длинные статьи и даже книги. Об этом во вторник сообщил владелец платформы Илон Маск.

Один из пользователей Twitter заметил, что в соцсети экспериментальная функция "Заметки" (Notes) была переименована в "Статьи" (Articles). На это сообщение и отреагировал Маск.

"Она (функция - прим. ТАСС) позволит пользователям публиковать очень длинные, сложные мультимедийные статьи. Вы сможете опубликовать книгу, если захотите", - ответил предприниматель. Владелец соцсети не пояснил, когда именно будет запущена возможность публиковать статьи.

Как пишет портал The Verge, ранее Маск разрешил подписчикам сервиса Twitter Blue публиковать сообщения длиной 10 тыс. знаков. Подписка также позволяет пользователям видеть в два раза меньше рекламы, размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.