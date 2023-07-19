ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества с поддельными фото банковских карт в Telegram

Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельные фото карт крупных кредитных организаций, пояснили в банке

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ВТБ раскрыл новую схему мошенников в Telegram: злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельные фото карт крупных кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Как работает схема

Как пояснили в банке, мошенники реализуют новую схему в два этапа. Сначала в Telegram приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и так далее. При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить голосование смс-кодом. На самом деле, клиент находится на фишинговом ресурсе и вводит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту в Telegram.

Затем со взломанного аккаунта мошенники рассылают сообщения с рассказом о произошедшем форс-мажоре и просьбой перевести деньги на номер своей карты. На самом деле, ее изображение - подделка, созданная с помощью специального Telegram-бота. Номер карты является реальным, но счет находится в другом банке - как правило, не таком крупном и заметном, так что подозрений у пользователей это не вызывает.

В банке отмечают, что новая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных средств. Потерявший деньги клиент сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники, и только затем понимает, что на самом деле отправлял деньги в другую организацию. Параллельно мошенники успевают обналичить полученные средства и использовать их в своих целях.

Как защитить аккаунт

"Активность мошенников в Telegram в последние недели усилилась, мы получаем сообщения клиентов о попытках взлома их аккаунтов, которые впоследствии используются в подобных схемах. Новацией стал бот, позволяющий подделывать изображение карты и направлять клиентов "по ложному следу". Раньше это были единичные случаи, мошенники изменяли имя и подставляли дизайн карты необходимого банка в ручном режиме с помощью графических редакторов. Теперь злоумышленники автоматизировали процесс с помощью Telegram-бота и изготавливают подделки в разы быстрее", - сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он также отметил, что использование такой технологии мошенниками может приобрести массовый характер. Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо внимательно проверять сообщения, которые может рассылать даже друг или родственник. Аккаунт уже может быть взломан, поэтому при малейших сомнениях лучше проверять информацию лично и в альтернативных каналах - например, простым звонком. Для восстановления доступа к аккаунту всегда требуется время, которое мошенники используют в своих криминальных целях.

ВТБ напоминает, для защиты аккаунта можно настроить двухэтапную аутентификацию, установить облачный пароль, который будет запрашиваться при входе с нового устройства в дополнение к смс-коду. Также можно написать в других социальных сетях или мессенджерах о том, что аккаунт взломали, чтобы на уловки мошенников не попались подписчики аккаунта.